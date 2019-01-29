Гройсман підтримав висунення Порошенка на другий термін

"Я прийняв рішення і підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення президента Петра Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін.

"Майбутній період п'яти років - це можливість забезпечити незворотність шляху, закріплення тих цілей і завдань, які сьогодні озвучив Президент у своїй промові. Наше місце - в Європейському Союзі, наше місце - серед країн НАТО, наше місце - на карті Європи", - заявив Володимир Гройсман на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

Прем'єр-міністр вважає, що це здійсненні завдання, і закликав до єдності.

"Я прийняв рішення і підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін", - заявив Гройсман.

"На побудованому сьогодні фундаменті потрібно звести сильну і міцну державу. Це нам до снаги. Тільки єдність може забезпечити нам досягнення цілей", - додав він.

Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.