Гройсман підтримав висунення Порошенка на другий термін
"Майбутній період п'яти років - це можливість забезпечити незворотність шляху, закріплення тих цілей і завдань, які сьогодні озвучив Президент у своїй промові. Наше місце - в Європейському Союзі, наше місце - серед країн НАТО, наше місце - на карті Європи", - заявив Володимир Гройсман на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".
Прем'єр-міністр вважає, що це здійсненні завдання, і закликав до єдності.
"Я прийняв рішення і підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін", - заявив Гройсман.
"На побудованому сьогодні фундаменті потрібно звести сильну і міцну державу. Це нам до снаги. Тільки єдність може забезпечити нам досягнення цілей", - додав він.
Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.
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