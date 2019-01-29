Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гройсман підтримав висунення Порошенка на другий термін

"Я прийняв рішення і підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення президента Петра Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін.
Гройсман підтримав висунення Порошенка на другий термін Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Майбутній період п'яти років - це можливість забезпечити незворотність шляху, закріплення тих цілей і завдань, які сьогодні озвучив Президент у своїй промові. Наше місце - в Європейському Союзі, наше місце - серед країн НАТО, наше місце - на карті Європи", - заявив Володимир Гройсман на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

Прем'єр-міністр вважає, що це здійсненні завдання, і закликав до єдності.

"Я прийняв рішення і підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін", - заявив Гройсман.

"На побудованому сьогодні фундаменті потрібно звести сильну і міцну державу. Це нам до снаги. Тільки єдність може забезпечити нам досягнення цілей", - додав він.

Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2019 16:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.