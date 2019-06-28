Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Глава уряду визнав неприпустимим "виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив президенту Володимиру Зеленському запропонувати міністру закордонних справ Павлу Клімкіну написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Так глава Кабміну запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади, інформує LB.ua.

"Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенка. Сьогодні так трапилося, він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо", - заявив Гройсман в ефірі 1+1.

"За кожною такою заявою доля людей. Це повинно бути обговорено з президентом. Якщо потрібно було уряд - будь ласка. І ми б тоді взялися разом за вирішення цієї проблеми", - додав керівник Кабміну.

"Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Климкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву - Ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр-міністр і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який буде виконувати обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент", - сказав Гройсман.

Раніше 27 червня президент України Володимир Зеленський обурився діями міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Російської Федерації щодо полонених моряків. Зеленський заявив, що через небажання Верховної Ради голосувати за відставку чинного голови МЗС України Клімкіна та призначення запропонованого командою президента на цей пост Вадима Пристайко, Зеленський дізнається інформацію про важливі кроки України на міжнародній арені з Інтернету.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.