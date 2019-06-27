Клімкін відповів Зеленському щодо ноти Росії

За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, яка не містить "ніяких політичних моментів" і принципово нових питань

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу", – запевнив міністр у коментарі "Українській правді", реагуючи на обурення президента Володимира Зеленського.

"Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібне. І це наша позиція", – сказав Клімкін.

Він наполягає, що надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ.

Глава МЗС підкреслив, що нота вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу по звільненню українських моряків.

Відповідаючи на запитання, чи було особисте ставлення міністра до президента причиною не радитись із Зеленським, Клімкін зазначив, що "не коментує емоції", однак додав:

"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російської агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати".

Також Клімкін сказав, що може обговорити із президентом непорозуміння, що склалось, "якщо він захоче".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський висловив обурення з приводу дій Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.

Президент сказав, зокрема, що дізнається інформацію про міжнародні кроки України з інтернету, і що він не бачив відповідь на російську ноту.

Росія повинна була повернути українських моряків не пізніше 25 червня по рішенню Міжнародного трибуналу з морського права, натомість в РФ ще раз повторили, що не визнають юрисдикцію міжнародних судів.

25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.