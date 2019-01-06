Гройсман: МВФ готовий працювати з Україною

Глава уряду не виключив, що сценарії розвитку України будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім, Міжнародним валютним фондом, місія якого працювала в Україні ці два тижні.

"Ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні", - сказав Гройсман, , інформує прес-служба уряду, йдеться в "Економічна правда".

"І я хочу сказати, що МВФ готовий працювати з Україною. Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна і ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії", - додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна буде співпрацювати з Фондом.

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