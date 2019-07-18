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Гройсман прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію попередників

"Ось я подивився на наших урядовців, от скажіть, Євген Нищук, "голос" двох Майданів, буде люстрований, а Медведчук, який хоче розколоти і федералізувати Україну, - не буде люстрований, це несправедливо"
Прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман не підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського з розширення дії закону про люстрацію топ-чиновників 2014 - 2019 років.
Гройсман прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію попередників Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

За його словами, люстрація неприйнятна у тому вигляді, у якому вона пропонується, повідомляє УП.

"Ось я подивився на наших урядовців, от скажіть, Євген Нищук, "голос" двох Майданів, буде люстрований, а Медведчук, який хоче розколоти і федералізувати Україну, - не буде люстрований, це несправедливо", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що ця тема вимагає ще досить глибокої дискусії, тому що вона несе глобальні ризики.

"Якщо, не дай Бог, цю ініціативу буде прийнято, в один день уся влада буде паралізована. Я вважаю, що це дуже послабить нашу державу, і ми станемо дуже вразливими", - вважає прем'єр.

При цьому Гройсман додав, що закон про люстрацію необхідно унормувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".

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18 07 2019 12:56
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