Зеленський пропонує люструвати усіх високопосадовців, які керували Україною з 2014 по 2019 роки
"Хочу поділитися тим, що наболіло. За менш, ніж два місяців на посаді, особливо після останніх поїздок країною, відчуття одне - просто бракує цензурних слів", - заявив він у відеозверненні.
"Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві. Насправді, вони всі однієї масті. Їм всім фіолетово", - заявив президент.
"Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу. Для чого міністри, які розказують, що українці дуже багато їдять та будують дороги лише у власному фейсбуці і народжують дітей в Америці. Які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок", - перелічив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.
Зеленський заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали. Годунок у відповідь викрикнув "усі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського, на що президент сказав:
"Ти точно не президент. Бо у президента немає криміналу".
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