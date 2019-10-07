CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Йди гуляй": Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради, - ВІДЕО
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Зеленський заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали. Годунок у відповідь викрикнув "усі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського, на що президент сказав:
"Ти точно не президент. Бо у президента немає криміналу".
Ярослав Годунок - секретар Бориспільської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
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