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Гройсман проситиме парламент прийняти його відставку

"Парламент повинен розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який написав заяву про відставку, проситиме Верховну Раду звільнити його з посади.
Гройсман проситиме парламент прийняти його відставку Фото: unian.ua

Після цього Кабмін буде продовжувати свою роботу, але вже в іншому режимі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Парламент повинен розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після того, як парламент прийме мою відставку, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем'єр-міністром до створення нового уряду, також продовжують працювати всі міністри", сказав Гройсман.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи буде знаходитись він і міністри в статусі в.о. до цього часу, прем'єр сказав: "Навіть статусу в.о. Після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах".

Разом з тим, Гройсман зазначив, що до відставки уряд працював у плановому режимі. "Найімовірніше, що зараз ми переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим".

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

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26 05 2019 20:56
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