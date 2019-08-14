Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка

"Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись питання не буде"

Кабінет міністрів не буде розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

"Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись воно не буде", - написав прес-секретар прем’єра Василь Рябчук у Facebook.

Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.