ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів не буде розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка
"Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись питання не буде"
Фото: Уніан
"Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись воно не буде", - написав прес-секретар прем’єра Василь Рябчук у Facebook.
Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.
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