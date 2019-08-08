Кличко допускає проведення дострокових виборів мера Києва

На дострокові місцеві вибори по всій країні коштів немає

Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.

"Щоб провести дострокові місцеві по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін таких статей не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна, грошей взяти ніде. Відтак я не виключаю, що ситуація буде поступально розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ", - зазначив мер столиці, повідомляє LB.ua.

Якщо дострокові вибори мера Києва відбудуться, він знову планує балотуватися на них.

"Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не мій принцип", - зазначив Кличко.

Напередодні київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного буро України через заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію хабара.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджував, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.