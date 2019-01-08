Кличко звернувся до НАБУ через заяву Богдана про спробу підкупу

"30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів"

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного буро України через заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію хабара.

"30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання пана Богдана, який є керівником Офісу президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також - з’ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду", - написав Кличко на сторінці у Facebook, інформує "Громадське".

За словами мера Києва, слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або Кличко вимагатиме вибачень від Богдана за розповсюдження неправдивої інформації.

"Наслідком подібних заяв повинне бути не тільки оприлюднення їх на прес-конференціях. Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу президента України, сказав журналістам правду", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розглядає кількох претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, зокрема і нинішнього керівника, мера Києва Віталія Кличка, заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан.