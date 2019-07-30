Кличко, якого звільняють, один із претендентів на посаду КМДА, - Богдан

Президент України Володимир Зеленський розглядає кількох претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, зокрема і нинішнього керівника, мера Києва Віталія Кличка, заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

"На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є декілька кандидатур, але це політичне рішення і політична відповідальність президента. На зустрічах із паном Кличком, я йому говорив, що він – теж один із претендентів, оскільки він – відома публічна особа. І якщо народ і влада побачать, що справи в Києві змінилися, то він може бути перепризначений", – сказав Богдан 30 липня в Києві, йдеться в "Радіо Свобода".

При цьому, відповідаючи на запитання, чи перепризначать Кличка після його звільнення з посади голови КМДА, як цього вимагає рішення Конституційного суду від 2003 року, Богдан зауважив, що вказане рішення КСУ не стосується законів про місцеві міські адміністрації і про місто Київ, які змінювалися.

Богдан заявив, що Кличко був призначений головою Київської міськадміністрації, згідно з Конституцією і законами України, і складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування". У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті. Напередодні Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України розгляне питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.

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