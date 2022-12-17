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CУСПІЛЬСТВО

В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності

17 грудня 2022, 20:57
В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
Фото: Укрінформ
У Києві на Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.
Про це у Telegram написав мер столиці Віталій Кличко.
 
"Цього року головна ялинка країни - штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години", - повідомив голова міста.
 
Він додав, що поруч із генератором буде облаштовано точку для підзарядки гаджетів. Саму ж ялинку оздоблять прикрасами у державних кольорах.
 
"Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - сказав Кличко.
 
Також він нагадав, що цього року ялинку встановлено та прикрашено коштом меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.
Віталій КличкоялинкаНоворічні свята

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