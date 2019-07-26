Гройсман повідомив, що звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні уряду і він не заважатиме
"Відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно. Так чи інакше, він (Кличко — ред) складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка або не призначить", — сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ".
"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати глав адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному", — додав Гройсман.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.
Нагадаємо, що раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".
У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.
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