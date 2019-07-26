Гройсман повідомив, що звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні уряду і він не заважатиме

Він зазначив, що не може сказати більше, оскільки не говорив про це з президентом.

"Відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно. Так чи інакше, він (Кличко — ред) складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка або не призначить", — сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ".

"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати глав адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному", — додав Гройсман.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Нагадаємо, що раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.