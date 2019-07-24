Офіс Зеленського просить Уряд внести подання на звільнення Кличка

Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом

Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом, інформує "РБК-Україна" із посиланням на джерела.

"Кабмін вніс подання на всіх губернаторів, а на голову КМДА немає. Тепер їм надіслали відповідне звернення. Але голова КМДА може бути перепризначений", - сказав співрозмовник.

У коментарі "РБК-Україна" прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від Офісу президента. Він також сказав, що він буде оброблятися в установленому законом порядку.

Нагадаємо, що Кличко на посаді глави КМДА близько п'яти років - з 25 червня 2014 року.

Раніше голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

За даними ЗМІ, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.

Нагадаємо, що сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".

У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.