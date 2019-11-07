Зеленський хоче призначити головою КМДА "свою людину" , - Кличко
"Вчора ввечері в мене відбулася зустріч із президентом Зеленським. Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно. Про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА – його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться", – сказав Віталій Кличко, йдеться у "Радіо Свобода".
"Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов’язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці "свого" мера, нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють", – йдеться в повідомленні.
В Офісі президента України інформації про зустріч Зеленського і Кличка 10 липня не оприлюднювали.
У травні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який пропонує розмежувати функції і повноваження мера Києва і голови столичної міськдержадміністрації.
Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.
Нагадаємо, партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округа.
Раніше стало відомо, що партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
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