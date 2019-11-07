Зеленський хоче призначити головою КМДА "свою людину" , - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським був поінформований про намір "призначити свою людину" на його крісло

Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".

"Вчора ввечері в мене відбулася зустріч із президентом Зеленським. Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно. Про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА – його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться", – сказав Віталій Кличко, йдеться у "Радіо Свобода".

"Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов’язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці "свого" мера, нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють", – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента України інформації про зустріч Зеленського і Кличка 10 липня не оприлюднювали.

У травні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який пропонує розмежувати функції і повноваження мера Києва і голови столичної міськдержадміністрації.



Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.

Нагадаємо, партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округа.

Раніше стало відомо, що партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.

Читайте також: Рада проголосувала за новий Виборчий кодекс