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Партія Кличка вирішила не виставляти список на вибори Ради

На дострокові вибори від "УДАРу" підуть тільки мажоритарники
Партія Віталія Кличка "УДАР" вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах.
Партія Кличка вирішила не виставляти список на вибори Ради Фото:klichko.org

"Багато політичних сил йдуть на ці вибори. Ми розуміємо, наскільки складними вони будуть. І перш за все - для українських виборців ... Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які будуть пропонувати реальний план змін і перетворень, не були розсіяні. Щоб не сталося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від "УДАРу" підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців", - заявив лідер "УДАРу", повідомляє LB.ua.

Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради.

Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".

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09 06 2019 13:51
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