Періс Хілтон має намір купити курорт на Закарпатті

Американська актриса і спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Періс Хілтон веде переговори про покупку українського комплексу "Деренівська Купіль", який розташований у передгір'ї Карпат за 20 км від Ужгорода.

Сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікують, що її закриють до кінця літа, повідомляє "Укрінформ".

За інформацією видання, вперше про цей курорт американська актриса і модель дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілкою, дідусь якого народився в Україні. Тоді й виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг.

Нагадаємо, що 30 березня минулого року Періс Хілтон вперше відвідала Львів для участі в благодійній вечірці. Деталей про приїзд "зірки" в Україну небагато, оскільки її менеджер вважала за краще не поширювати зайвої інформації в пресі.

Запросив голлівудську селебріті відомий місцевий бізнесмен і депутат Григорій Козловський, але у скільки йому це обійшлося - ні він, ні вона не зізналися.