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Періс Хілтон має намір купити курорт на Закарпатті

Угоду закриють до кінця літа
Американська актриса і спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Періс Хілтон веде переговори про покупку українського комплексу "Деренівська Купіль", який розташований у передгір'ї Карпат за 20 км від Ужгорода.
Періс Хілтон має намір купити курорт на Закарпатті Фото: УНІАН

Сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікують, що її закриють до кінця літа, повідомляє "Укрінформ".

За інформацією видання, вперше про цей курорт американська актриса і модель дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілкою, дідусь якого народився в Україні. Тоді й виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг.

Нагадаємо, що 30 березня минулого року Періс Хілтон вперше відвідала Львів для участі в благодійній вечірці. Деталей про приїзд "зірки" в Україну небагато, оскільки її менеджер вважала за краще не поширювати зайвої інформації в пресі.

Запросив голлівудську селебріті відомий місцевий бізнесмен і депутат Григорій Козловський, але у скільки йому це обійшлося - ні він, ні вона не зізналися.

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