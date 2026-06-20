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Мадяр запропонував Зеленському провести зустріч на Закарпатті

20 червня 2026, 14:59
Мадяр запропонував Зеленському провести зустріч на Закарпатті
джерело facebook Péter Magyar
За словами Мадяра, інші можливі локації – Київ, Будапешт та Львів.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр каже, що хоче зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у місті Берегове на Закарпатті, де проживає найбільша угорська нацменшина, проте той хоче обрати інше місце. При цьому прем'єр впевнений, що зустріч відбудеться, адже Будапешт вже неодноразово наголошував, що прагне з усіма державами-членами ЄС та з усіма сусідами "налагодити добрі, збалансовані відносини". 

Про це пише "Суспільне". 

"Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами – угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди", – сказав політик.

За словами Мадяра, інші можливі локації  Київ, Будапешт та Львів. Схоже, угорський прем'єр не проти таких варіантів, адже він зауважив, що від вибору місця "не залежить доля світу". 

"Немає особливих підстав для зустрічі, – коментує слова Мадяра вже ЄП. – З одного боку, нам вдалося досягнути політичної домовленості без зустрічі, а з іншого – я хотів би зустрітися в Берегові, а він – у будь-якому іншому місці".

Тим часом джерела видання зазначають, що для Києва проведення першої повноцінної зустрічі з Мадяром у Берегові не є прийнятним.

ЗакарпаттяВолодимир ЗеленськийПетер Мадяр

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