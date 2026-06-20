Мадяр запропонував Зеленському провести зустріч на Закарпатті

За словами Мадяра, інші можливі локації – Київ, Будапешт та Львів.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр каже, що хоче зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у місті Берегове на Закарпатті, де проживає найбільша угорська нацменшина, проте той хоче обрати інше місце. При цьому прем'єр впевнений, що зустріч відбудеться, адже Будапешт вже неодноразово наголошував, що прагне з усіма державами-членами ЄС та з усіма сусідами "налагодити добрі, збалансовані відносини".

Про це пише "Суспільне".

"Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами – угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди", – сказав політик.

За словами Мадяра, інші можливі локації – Київ, Будапешт та Львів. Схоже, угорський прем'єр не проти таких варіантів, адже він зауважив, що від вибору місця "не залежить доля світу".

"Немає особливих підстав для зустрічі, – коментує слова Мадяра вже ЄП. – З одного боку, нам вдалося досягнути політичної домовленості без зустрічі, а з іншого – я хотів би зустрітися в Берегові, а він – у будь-якому іншому місці".

Тим часом джерела видання зазначають, що для Києва проведення першої повноцінної зустрічі з Мадяром у Берегові не є прийнятним.