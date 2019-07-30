На каналі NewsOne знайшли порушення, – Нацрада
"Перевірка відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки", - зазначив член Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського, повідомляє УП.
Під час перевірки досліджували висловлювання в передачах, що анонсували телеміст з російським телеканалом "Росія 1", і низку інших фактів, наприклад, передачі, де українців називали фашистами.
Таким чином, аудит виявив факти розпалювання ворожнечі на телеканалі NewsOne.
Результати перевірки повинні розглянути на одному із засідань Нацради в найближчі тижні.
Нагадаємо, що український телеканал, що належить главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Надо поговорить". Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі погрози".
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