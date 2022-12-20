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Зеленський підписав закон про КСУ попри нові рекомендації Венеційської комісії

20 грудня 2022, 15:09
Зеленський підписав закон про КСУ попри нові рекомендації Венеційської комісії
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Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", попри те, що цю редакцію критикували громадські експерти і вона суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Нагадаємо, 13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", але без правки про кількість членів ДГЕ, спрямованої на ефективність незалежного відбору суддів.

Раніше експерти у сфери судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

У висновку вказують, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів. Крім того, рішення ДГЕ мають бути обов’язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею КСУ.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт наразі передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою та З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Громадські експерти зауважують, що 7-й незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.

Законопроєкт щодо КСУ – один із тих, від яких залежить подальший рух України до членства в ЄС. 

Раніше повідомлялось, що прийнято новий закон про національні меншини.

КСУзаконзеленський

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