Прийнято новий закон про національні меншини

Верховна Рада України сьогодні, 13 грудня, ухвалила новий закон про національні меншини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект №8224 про національні меншини проголосували 324 народних депутати.

Законопроект закріплює визначення "національних меншин (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики щодо реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

"Одна із головних вимог до кандидатства України в ЄС виконана", - зазначив Железняк.

П'ята стаття "Права, свободи та обов'язки осіб, які належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, належності або неналежності до національних меншин (спільнот) громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права та свободи, визначені Конституцією

Людина, котра належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань та мирних зборів, свободу вираження поглядів та переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.