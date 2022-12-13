Матеріали:
Теми:

Прийнято новий закон про національні меншини

13 грудня 2022, 15:57
Прийнято новий закон про національні меншини
Фото:pressident.gov.ua
Верховна Рада України сьогодні, 13 грудня, ухвалила новий закон про національні меншини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект №8224 про національні меншини проголосували 324 народних депутати.

Законопроект закріплює визначення "національних меншин (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики щодо реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

"Одна із головних вимог до кандидатства України в ЄС виконана", - зазначив Железняк.

П'ята стаття "Права, свободи та обов'язки осіб, які належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, належності або неналежності до національних меншин (спільнот) громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права та свободи, визначені Конституцією

Людина, котра належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань та мирних зборів, свободу вираження поглядів та переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

національні меншинизаконопроєкт

Останні матеріали

Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється