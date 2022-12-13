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Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

13 грудня 2022, 13:34
Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Фото: Reuters
Рада ухвалила рішення про ліквідацію Окружного адміністративного суд Києва. За відповідне рішення на засіданні 13 грудня проголосували 310 народних депутатів

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков

"За" ліквідацію ОАСК проголосували 310 депутатів, утримались – двоє , ще 31 нардеп не голосував за ліквідацію.

Також народні обранці проголосували за відправлення законопроєкту на невідкладний підпис президенту Володимиру Зеленському.

Замість нього планують створити новий Київський міський окружний адміністративний суд. 

Слід зауважити, що ОАСК за керівництва Павла Вовка оскандалився з низкою рішень. Зокрема – відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інші. Сам Вовк в Україні фігурує в справі про втручання в роботу ОАСК.

За даними НАБУ, за гроші Вовк міг впливати на ухвалення рішень у певних справах.

У 2020 році голові ОАСК та ще низці суддів повідомили підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовка також оголосили в розшук.

 

 

Верховна Радаліквідаціяокружной адмінсуд

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