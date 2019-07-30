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Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"

"Він не задіяний у корупції, але іноді він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом"
Керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.
Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими" Фото: Анна Стешенко

Богдан заявив, що Кличку було б логічно подати у відставку з й він неодноразово просив це зробити під час особистих зустрічей в Офісі президента, повідомляє "Громадське".

"Таких зустрічей було дві. На цих зустрічах я його особисто шість разів - тобто на кожній зустрічі по три рази, - просив відмовитися від інституту "смотрящих" в Києві, відійти від усіх корупційних схем і стати справді народним мером, людиною, яка не має ніякого відношення до всієї цієї корупції, безгосподарності, яка відбувається в Києві", - сказав Богдан.

За словами Богдана Кличко підтвердив йому, що він не контролює Київську раду, є 2-3 "смотрящих", які мають певні групи депутатів, - і якщо він не знаходитиме з ними компроміси, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не буде ефективним міським головою.

За словами глави Офісу президента, Кличко запевнив його, що не має стосунку до розкрадань і корупції в столиці, однак розуміє, що "щось відбувається не так", але "зробити з цим нічого не може".

"Він не задіяний у корупції, але іноді він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом", - додав Богдан. 

 
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