Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"
Богдан заявив, що Кличку було б логічно подати у відставку з й він неодноразово просив це зробити під час особистих зустрічей в Офісі президента, повідомляє "Громадське".
"Таких зустрічей було дві. На цих зустрічах я його особисто шість разів - тобто на кожній зустрічі по три рази, - просив відмовитися від інституту "смотрящих" в Києві, відійти від усіх корупційних схем і стати справді народним мером, людиною, яка не має ніякого відношення до всієї цієї корупції, безгосподарності, яка відбувається в Києві", - сказав Богдан.
За словами Богдана Кличко підтвердив йому, що він не контролює Київську раду, є 2-3 "смотрящих", які мають певні групи депутатів, - і якщо він не знаходитиме з ними компроміси, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не буде ефективним міським головою.
За словами глави Офісу президента, Кличко запевнив його, що не має стосунку до розкрадань і корупції в столиці, однак розуміє, що "щось відбувається не так", але "зробити з цим нічого не може".
"Він не задіяний у корупції, але іноді він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом", - додав Богдан.
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