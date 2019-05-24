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Гройсман вирішив очолити партію "Українська стратегія" для участі у виборах Ради

Прем'єр, що подав у відставку, не буде об'єднуватися з іншими партіями
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, що подав у відставку, не об'єднуватиметься з іншими партіями, а вирішив очолити партію "Українську стратегію" для участі в дострокових виборах Верховної Ради.
Гройсман вирішив очолити партію "Українська стратегія" для участі у виборах Ради Фото: liga.net

"Я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань (я її очолю) і хочу сформувати команду таких людей, у яких є молодість, у яких вже є досвід і які чітко розуміють, що потрібно державі. І ця політсила буде називатися "Українська стратегія", - сказав Гройсман, повідомляє LB.ua.

Він також заявив, що основна стратегія його майбутньої партії - це сильна Україна і заможні громадяни, і що він має намір працювати над цим в Раді.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема й дострокових.

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24 05 2019 20:31
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