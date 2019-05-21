Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи

"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може повести за собою серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.

"Що стосується тарифів, якби це було можливо (зниження тарифів - ЕП.) я б це зробив позавчора", - заявив Гройсман, повідомляє "Економічна правда".

"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу. Це розірвання всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що зобов'язання щодо цін на газ були взяті не його урядом, а в 2008 році, і далі перепідписувалися в наступних роках.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).