ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може повести за собою серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи
"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу"
Фото: соцмережі
"Що стосується тарифів, якби це було можливо (зниження тарифів - ЕП.) я б це зробив позавчора", - заявив Гройсман, повідомляє "Економічна правда".
"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу. Це розірвання всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи", - сказав він.
Прем'єр підкреслив, що зобов'язання щодо цін на газ були взяті не його урядом, а в 2008 році, і далі перепідписувалися в наступних роках.
Нагадаємо, що з 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).
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21 05 2019 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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