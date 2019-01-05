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В Україні з першого травня подешевшав газ для населення

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України"
З 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).
В Україні з першого травня подешевшав газ для населення Фото: gettyimages.com

Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні, зазначає прес-служба "Нафтогазу", інформує "Економічна правда".

Очікується, що зміни до чинних договорів на продаж газу між "Нафтогазом" та всіма контрагентами, які купляють газ відповідно до вимог "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", будуть внесені протягом травня поточного року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.

 
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01 05 2019 16:12
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