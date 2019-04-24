Зниження ціни на газ з першого травня може бути не останнім, - Гройсман

Якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, то Гройсман запропонує уряду звільнити Коболєва

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.

"На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" (Андрія Коболєва - ред)", - сказав Гройсман під час засідання уряду у середу, інформує "Економічна правда".

"В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти "Нафтогаз", - додав він.