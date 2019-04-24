Зниження ціни на газ з першого травня може бути не останнім, - Гройсман
"На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" (Андрія Коболєва - ред)", - сказав Гройсман під час засідання уряду у середу, інформує "Економічна правда".
"В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти "Нафтогаз", - додав він.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).
Також, у команді новообраного президента Володимира Зеленського звернулися до НАК "Нафтогаз" із закликом знайти можливості для зниження цін на газ для населення з 1 травня.
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