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Зниження ціни на газ з першого травня може бути не останнім, - Гройсман

Якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, то Гройсман запропонує уряду звільнити Коболєва
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.
Зниження ціни на газ з першого травня може бути не останнім, - Гройсман Фото: kmu.gov.ua

"На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" (Андрія Коболєва - ред)", - сказав Гройсман під час засідання уряду у середу, інформує "Економічна правда".

"В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти  "Нафтогаз", - додав він.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

Також, у команді новообраного президента Володимира Зеленського звернулися до НАК "Нафтогаз" із закликом знайти можливості для зниження цін на газ для населення з 1 травня.

 
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24 04 2019 11:55
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