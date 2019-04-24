У Зеленського вимагають, щоб з травня "Нафтогаз" знизив ціни на газ
Останні чотири місяці ціни на газ у Європі знижувалися і зараз ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі у Європі, йдеться у заяві "Зе!Команди" у Facebook.
"Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет Міністрів провести відповідні консультації з МВФ та, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - зазначають у заяві.
Також повідомляється, що з 1 червня Росія може обмежити поставки енергоресурсів до України, а з 1 січня РФ може бути зупинений транзит газу через Україну, що призведе до значних фінансових втрат та ризиків постачання газу, тому "ці виклики вимагають ефективних, швидких дій та об'єднання зусиль".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом України" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.
Додамо, НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).
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