Група молодиків убила військового та кинула тіло в лісосмузі

"Хлопці запропонували чоловіку піти з ними у ліс, де жорстоко вбили його. Зловмисники нанесли потерпілому кілька ударів ножем по голові, кінцівкам та тулубу"

Правоохоронці у Харківській області затримали 4 осіб, серед яких 2 неповнолітніх, за підозрою у вбивстві військовослужбовця.

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили 16 березня в лісосмузі за 1 км від території військової частини в місті Чугуєві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Померлим виявився 26-річний військовослужбовець.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Чугуївського відділу поліції викрили групу осіб, причетних до злочину. Ними виявились 15, 16 та 18-річні місцеві хлопці та 22-річна мешканка Харкова", - повідомили в поліції.

13 березня компанія знаходилась в Чугуєві.

Правоохоронці встановили, що близько 23:00 на території автовокзалу вони зустріли чоловіка, разом з яким пішли до під’їзду 9-поверхневого будинку розпивати спиртні напої.

"Під час вживання алкоголю дівчина розповіла хлопцям, що 26-річний чоловік, нібито, її згвалтував", - зазначили в поліції.

Також дівчина розповіла, що у військового є банківська карта, на якій багато грошей, та запропонувала хлопцям за винагороду його вбити.

"Хлопці запропонували чоловіку піти з ними у ліс, де жорстоко вбили його. Зловмисники нанесли потерпілому кілька ударів ножем по голові, кінцівкам та тулубу. Після того, як постраждалий втратив свідомість, юнаки забрали його одяг та інші речі, спалили та залишили місце злочину", - зазначили у відомстві.

Після цього молодики повернулися до дівчини, то повідомили, що виконали замовлення та показали на підтвердження відео.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.