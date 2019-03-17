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На Харківщині в лісі знайшли мертвим військового

Військового знайшли цивільні особи 16 березня в лісі без ознак життя
У смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
На Харківщині в лісі знайшли мертвим військового

Про це повідомляється в неділю на сторінці бригади в Facebook.

У бригаді повідомили, що військового знайшли цивільні особи 16 березня в лісі без ознак життя.

Зазначається, що солдат був відсутній на службі 14-15 березня, про що було повідомлено у відповідні установи, проводилися заходи з його розшуку.

"За даним фактом призначено службове розслідування та відкрито кримінальне провадження за ст.115 ч.1 ККУ", - додали у бригаді.

Нагадаємо, що на КПВВ "Новотроїцьке", прямуючи з окупованої території Донецької області для перетину лінії розмежування, померло двоє громадян України.

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17 03 2019 18:30
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