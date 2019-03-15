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У чергах на КПВВ померли дві людини, які їхали з окупованої Донеччини

"Об 11:20 родичі померлого забрали тіло до тимчасово окупованої території (померлий лінію розмежування не перетинав)"
У п'ятницю, на КПВВ "Новотроїцьке", прямуючи з окупованої території Донецької області для перетину лінії розмежування, померло двоє громадян України.
У чергах на КПВВ померли дві людини, які їхали з окупованої Донеччини Фото: gettyimages.com

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони СЦКК.

Зазначається, що 15 березня, о 10:35 на КПВВ "Новотроїцьке" водій таксі повідомив, що під час руху автомобіля від блокпосту "Березове-2" 64-річний громадянин К. відчув слабкість та втратив свідомість.

Повідомляється, що старший наряду КПВВ "Новотроїцьке" викликав машину швидкої допомоги, яка прибула вже о 10:45, але медики лише  констатували факт смерті українця з попереднім діагнозом – інфаркт.

"Об 11:20 родичі померлого забрали тіло до тимчасово окупованої території (померлий лінію розмежування не перетинав)", - йдеться у повідомленні.

Також в СЦКК розповіли, що під час проходження на вхід з тимчасово окупованої території КПВВ "Майорське" громадянин України П. об 11:40 втратив свідомість.

"Об 11:45 було викликано швидку допомогу "Asap". По прибуттю швидкої допомоги з 12:00 до 12:15 здійснювались реанімаційні заходи, які не дали позитивного результату. О 12:15 лікарями констатовано смерть даного громадянина", - сказано в заяві.

Зазначається, що родичі померлого планують перевезти тіло на окуповану територію (померлий лінію розмежування не перетинав).

Українська сторона СЦКК заявила, що вказані випадки сталися внаслідок того, що підконтрольні Росії бойовики постійно створюють довгі черги для мирних мешканців під час перетину лінії розмежування, що практично унеможливлює надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, що у селі Кремінець на тимчасово окупованій бойовиками території Донецької області на блокпосту в очікуванні переходу помер літній чоловік.

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15 03 2019 15:36
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