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"Група семи" створила Глобальний альянс з продовольчої безпеки

Це означає, що держави G7 беруть на себе зобов’язання надати додаткові 4,5 мільярда доларів США для захисту найбільш уразливих верств населення від голоду
Лідери "Групи семи" докладатимуть зусиль для підвищення глобальної продовольчої безпеки та захисту найуразливіших верств населення, по яких продовольча криза загрожує вдарити найбільше.
"Група семи" створила Глобальний альянс з продовольчої безпеки Фото: Укрінформ

Про це йдеться у заяві G7 про глобальну продовольчу безпеку.

"Ми переконані, що цю багатовимірну кризу можна вирішити лише спільними глобальними зусиллями. Тому на підтримку Групи ООН з глобального реагування на кризи з питань продовольства, енергетики та фінансів (GCRG ООН) ми створюємо Глобальний альянс з продовольчої безпеки спільно зі Світовим банком як скоординовану та солідарну відповідь на майбутні виклики", - зазначається в документі.

Це означає, що держави G7 беруть на себе зобов’язання надати додаткові 4,5 мільярда доларів США для захисту найбільш уразливих верств населення від голоду та недоїдання. Це збільшує загальну суму спільного зобов'язання семи держав щодо глобальної продовольчої безпеки цього року до понад 14 мільярдів доларів.

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28 06 2022 16:34
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