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Група "Веймар+" зробили заяву щодо України після саміту у Лондоні

13 травня 2025, 10:39
Група
Фото: atlantico.fr
Участь взяли глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії і Верховний представник Євросоюзу.

Після зустрічі міністрів закордонних справ низки європейських країн офіційний у Британії Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та євроатлантичної безпеки.

Про це повідомив британський уряд на сайті.

Саміт відбувся вчора в Лондоні, 12 травня. 

В ньому брали участь глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії і Верховний представник Євросоюзу.

Група "Веймар+" була створена взимку 2024 року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни рф проти України.

Під час зустрічі у Лондоні сторони обговорювали російську військову агресію проти України і питання євроатлантичної безпеки.

На Даунінг-стріт за підсумками саміту представили спільну заяву європейських міністрів, яка стосується зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення загарбницької війни, гарантій безпеки та подальшої підтримки Києва.

 
війна в УкраїніГрупа Веймар +

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