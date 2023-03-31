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ПОЛІТИКА

Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу — ЗМІ

31 березня 2023, 19:04
Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу — ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Можливо це відбудеться у грудні поточного року.

Європейська комісія схиляється до прийняття рішення щодо надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це пише Ехо Кавказу.

За даними джерел, рекомендацію щодо надання Грузії статусу кандидата можуть прийняти тільки у тому випадку, якщо у найближчі місяці Тбілісі не зробить чергових кроків для віддалення країни від Євросоюзу.

Попередньо, вже у жовтні Єврокомісія надасть рекомендацію розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Таким чином, у процесі євроінтеграції Тбілісі все ще відставатиме від Києва та Кишинева.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що до опублікування звітів у жовтні залишається досить тривалий час. І у випадку, якщо Єврокомісія виступить з позитивною рекомендацією щодо надання Тбілісі статусу - це не буде остаточне рішення. Його потрібно буде ухвалити 27 країнам-членам об'єднання. Можливо це відбудеться у грудні поточного року.

Раніше повідомлялось, що в ЄС закликають запровадити санкції проти проросійських олігархів у Молдові та Грузії.

ГрузіяЄвросоюз

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