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Грузія не голосували за українську резолюцію в ПАРЄ

29 квітня 2023, 20:59
Грузія не голосували за українську резолюцію в ПАРЄ
Фото: Zaxid.net
Делегація з Грузії не взяла участь в ухваленні резолюції ПАРЄ, яка визнала насильницьке переміщення українських дітей до росії геноцидом.

Грузинська делегація не змогла бути присутньою на голосуванні тому, що мала квитки на зворотню дорогу.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

До складу делегації увійшла голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе, віцеспікер Арчіл Талаквадзе, депутати з парламентської більшості Іраклій Чіковані, Хатія Цілосані, Гіві Міканадзе, Ека Сепашвілі.

Делегація заявила, що у них заздалегідь були куплені зворотні квитки, і тому вони не змогли бути присутніми на голосуванні.

"Зворотні квитки були куплені за кілька тижнів, тому що у нас був конкретний порядок денний… Те, що ми до чогось спеціально не приєднуємося, — це домисли", — сказав Гіві Міканадзе. 

Депутат керівної партії "Грузинська мрія" Бека Давітуліані заявив, що у резолюції було написано щось ще, що вони не підтримують.

априклад, в одній із попередніх резолюцій йшлося не лише про підтримку України, а й про те, щоб звільнити Саакашвілі. Тоді наша делегація сказала, що підтримає резолюцію, якщо забрати цей пункт. Але його не прибрали, і ми не змогли підтримати резолюцію", – сказав Давітуліані.

В четвер ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії.
ПАРЄГрузіягеноцидУкраїна

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