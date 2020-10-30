Грузія не пустила парламентарів з України спостерігачами на вибори — депутатка

Грузія в останній день скасувала візит української делегації для спостереження за парламентськими виборами в країні. Вибори у там відбудуться завтра, 31 жовтня.

Про це повідомила народна депутатка від «Слуги Народу», глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, пише "Громадське".

"Приблизно 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит в країну, щоб бути спостерігачами в ході голосування. Однак сьогодні (30 жовтня - ред.) вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України", - пояснила вона.

За її словами, спостерігачами на вибори парламентарі мали летіти на запрошення "Єдиного національного руху" - провідної опозиційної партії. Всі депутати реєструвалися як спостерігачі на сайті грузинської Центральної виборчої комісії.

"Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією", - зазначила Єлизавета Ясько.

Вона додала, що у майбутньому Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії, незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

Водночас Ясько назвала «прикрим інцидентом» блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу і додала, що це «дає приводи для занепокоєння». Депутатка закликала чинну грузинську владу «дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції».

Вибори у Грузії

Завтра, 31 жовтня, там обиратимуть депутатів за новими правилами, які мають значні шанси «авести» в парламент велику кількість партій. У липні цього року Грузія оновила правила парламентських виборів. Відтепер 120 місць у парламенті заповняться за пропорційними списками, а лише 30 - за мажоритарними. Раніше ж це співвідношення було рівним.

Також уперше бар'єр проходження в парламент для партій становить лише 1% (раніше він становив 5%). Водночас виборчі блоки мають набрати стільки відсотків, скільки партій входить у блок.

Наразі ж у Грузії за 150 депутатських крісел змагаються 48 партій і 2 виборчих блоки. Фактично завдяки низькому прохідному бар'єру Грузія має величезні шанси отримати багатопартійний парламент.

Читайте також: Грузія закликає Росію не загострювати конфлікту