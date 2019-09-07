Грузія закликає Росію не загострювати конфлікту

Вона також звернулася до гостей країни запевнивши, що благополуччя усіх, хто перебуває у Грузії для неї важливе.

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокування, розпочате, за її ж характеристкою, "радикальними силами", і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити й на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні і регіоні", - сказала вона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Звертаюся до наших громадян, що мешкають в Росії, я - ваш президент, і ваше благополуччя дуже важливе для нас. Я знаю, що уряд зробить все, що можна зробити в даній ситуації, щоб ви продовжували жити мирно і стабільно", - додала Зурабішвілі.

"Грузія історично є символом толерантності і ми не допустимо, щоб ця традиція була порушена. Навіть в найбільш напружені для країни періоди не відбувалося жодного інциденту, який би створював загрозу іноземним громадянам, які мешкають в Грузії, або гостям, і так буде продовжуватися", - сказала Зурабашвілі.

Напередодні державна дума Росії на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".

Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 8 липня, Rustavi-2 на кілька годин переривав мовлення, а згодом грузинський журналіст облаяв Путіна в прямому ефірі.

Увечері біля будівлі телеканалу пройшла акція з вимогою відставки телеведучого і гендиректора телеканалу Нікі Гварамія.

Представники телеканалу назвали висловлювання Габунії "таким, що не відповідає високим стандартам, встановленим нашим каналом", і пообіцяли, що "регуляторний орган телекомпанії обговорить це питання".

20 червня у Грузії почалися масові акції протесту через дії депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова на відкритті сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я, який відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників сесії російською мовою.

Опозиціонери заявили, що влада Грузії скоїла акт зради, оскільки впустила в країну і надала почесне місце в парламенті людині, яка робила заяви на підтримку незалежності Абхазії та Цхінвальського регіону (Південної Осетії) і брала участь у війні проти грузинів в Абхазії в 1993 році.

В серпні 2008 року Росія окупувала п'яту частину території Грузії і створила там маріонеткові державні утворення Абхазія і Південна Осетія. У Тбілісі вважають Цхінвалі і Сухумі тимчасово окупованими територіями і сподіваються повернути контроль над сепаратистськими регіонами.

Читайте також: Російські пранкери розіграли македонського прем'єра від імені Порошенка, - ВІДЕО