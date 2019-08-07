Грузинський журналіст телеканалу "Руставі-2" облаяв Путіна в прямому ефірі

Невдовзі генеральний директор "Руставі 2" Ніка Гварамія засудивтакі заяви Габунії у прямому ефірі.

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку як ти. Ти — смердючий окупант", — зазначив Габунія у своєму зверненні до Путіна, йдеться в "Громадське".

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Після таких висловлювань Габунії біля будівлі телеканалу зібрався мітинг, учасники якого вимагали звільнити телеведучого.

"Телеканал "Руставі2" не поділяє форму, у якій ведучий одного з головних політичних ток-шоу Грузії Георгі Габунія звернувся до Путіна. Інтереси нашої Батьківщини — найважливіше для нашого телеканалу. Тому будь-який напад на ворога країни № 1 Володимира Путіна — виправданий. Але існують червоні лінії. Телеканал категорично не поділяє форму, в якій Габунія звернувся до Путіна", — йдеться у заяві гендиректора телеканалу.

Також Гварамія заявив про тимчасове припинення мовлення телеканалу, оскільки співробітники телеканалу перебувають у небезпеці через атаки з боку протестувальників.

На заяви Габунії вже відреагувала і влада Грузії. Так, прем’єр-міністр країни Мамука Бахтадзе назвав висловлювання телеведучого "огидним провокаційним актом і спробою дестабілізації в країні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі також засудила такі висловлювання.

"Патріотизм — це щось інше, і інтереси країни не є агресивними, дестабілізуючими й безладними. Наш шлях — це мирний шлях, наша перспектива — Європа, наша сила — стабільність. Розпалювання зовнішньої конфронтації й напруженості в регіоні неприпустимо з нашого боку", — написала вона у Facebook.

МЗС Грузії також розцінює виступ журналіста як спробу створити напругу у відносинах між країнами.

Нагадаємо, представники семи держав-членів Ради Європи у її парламентській асамблеї оголосили спільну заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Цю заяву, спільно підписану делегаціями України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії, зачитала представниця латвійської делегації у ПАРЄ Лінда Озола.

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