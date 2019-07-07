У Росії підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів у Грузію

"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку"

Втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.

"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку", - повідомляє Медуза з посиланням на міністра транспорту Росії Євгена Дітріха.

Раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.

Як повідомлялося, грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines у неділю виконали останні рейси в напрямку Росії напередодні набрання чинності тимчасової заборони на польоти в Росію.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.