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У Росії підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів у Грузію

"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку"
Втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.
У Росії підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів у Грузію Фото: gettyimages.com

"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку", - повідомляє Медуза з посиланням на міністра транспорту Росії Євгена Дітріха.

Раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.

Як повідомлялося, грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines у неділю виконали останні рейси в напрямку Росії напередодні набрання чинності тимчасової заборони на польоти в Росію.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

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07 07 2019 22:29
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