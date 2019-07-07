CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВтрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів у Грузію
"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку"
Фото: gettyimages.com
"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про "дуже попередню оцінку", - повідомляє Медуза з посиланням на міністра транспорту Росії Євгена Дітріха.
Раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.
Як повідомлялося, грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines у неділю виконали останні рейси в напрямку Росії напередодні набрання чинності тимчасової заборони на польоти в Росію.
Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
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07 07 2019 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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