Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Грузія не вводитиме санкцій проти росії

20 лютого 2024, 21:19
Грузія не вводитиме санкцій проти росії
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що Тбілісі не буде приєднуватись до санкцій проти росії.

"Щодо санкцій проти росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", - сказав Кобахідзе. 

Про це він розповів в Брюсселі на спільній прес-конференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, пише Інтерфакс

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", - додав грузинський прем’єр. 

За словами Борреля, в Євросоюзі ніхто серйозно не поставився до заяв про можливе залучення Грузії до воєнного конфлікту з росією, адже там не чули закликів про це ні з України і ні від окремих осіб.

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", - сказав Боррель.

Натомість в Білому домі пообіцяли "серйозні" санкції проти росії через смерть Навального і річницю вторгнення в Україну.

 

РосіяГрузіяантисанкціїКобахідзе

Останні матеріали

Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється