Грузія не вводитиме санкцій проти росії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що Тбілісі не буде приєднуватись до санкцій проти росії.

"Щодо санкцій проти росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", - сказав Кобахідзе.

Про це він розповів в Брюсселі на спільній прес-конференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, пише Інтерфакс.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", - додав грузинський прем’єр.

За словами Борреля, в Євросоюзі ніхто серйозно не поставився до заяв про можливе залучення Грузії до воєнного конфлікту з росією, адже там не чули закликів про це ні з України і ні від окремих осіб.

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", - сказав Боррель.

Натомість в Білому домі пообіцяли "серйозні" санкції проти росії через смерть Навального і річницю вторгнення в Україну.