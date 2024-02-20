Білий дім обіцяє "серйозні" санкції проти росії через смерть Навального і річницю вторгнення в Україну

Пакет санкцій планують оголосити вже в цю п'ятницю.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише The Washington Post.

Нові обмеження введуть проти росії за смерть опозиційного політика Олексія Навального.

"Пакет санкцій буде великим. Таким чином США хочуть притягнути росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним", - заявив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що санкції, які збігатимуться з дворіччям вторгнення росії в Україну, і що будуть доповнені додатковими санкціями щодо смерті Навального.

Кірбі сказав, що США не визначили, як помер Навальний, але наполягає, що остаточна відповідальність лежить на президентові росії Володимирі путіні.

"Незалежно від наукової відповіді, відповідальність за це несе путін", - підсумував речник.

Нагадаємо, що 16 лютого Навальний помер у виправній колонії, 24-го лютого ж буде друга річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну.