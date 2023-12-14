Грузія стала кандидатом на членство в ЄС

Сьогодні засідання Європейської ради в Брюсселі підтримало рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це голова Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter).

"Європейська рада надала статус кандидата Грузії", - йдеться в дописі.

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі коротко прокоментував рішення.

"Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!" – написав він на Facebook-сторінці.

В звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії виконавчий орган ЄС підтримав надання їй статусу кандидата – також з умовами.

Також ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.