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Грузія стала кандидатом на членство в ЄС

14 грудня 2023, 20:19
Грузія стала кандидатом на членство в ЄС
Фото: gettyimages.com
Сьогодні засідання Європейської ради в Брюсселі підтримало рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це голова Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter)

"Європейська рада надала статус кандидата Грузії", - йдеться в дописі. 

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі коротко прокоментував рішення.

"Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!" – написав він на Facebook-сторінці.

В звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії виконавчий орган ЄС підтримав надання їй статусу кандидата – також з умовами. 

Також ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

 

ГрузіяЄвросоюз

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