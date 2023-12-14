Грузія стала кандидатом на членство в ЄС
Про це голова Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter).
"Європейська рада надала статус кандидата Грузії", - йдеться в дописі.
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі коротко прокоментував рішення.
"Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!" – написав він на Facebook-сторінці.
В звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії виконавчий орган ЄС підтримав надання їй статусу кандидата – також з умовами.
Також ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.