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Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі

Водночас міністр зазначив, що, незважаючи не це рішення української сторони, "Грузія не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства"
"Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом", - сказав Залкаліані.
Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України, повідомив у п'ятницю журналістам міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом", - сказав Залкаліані.

Водночас міністр зазначив, що, незважаючи не це рішення української сторони, "Грузія не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства".

Нагадаємо, що Саакашвілі заявив, що працюватиме у Національній раді реформ. Востаннє вона збиралась у 2018 році

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08 05 2020 10:45
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