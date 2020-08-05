Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі
Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України, повідомив у п'ятницю журналістам міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, пише "Інтерфакс-Україна".
"Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом", - сказав Залкаліані.
Водночас міністр зазначив, що, незважаючи не це рішення української сторони, "Грузія не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства".
Нагадаємо, що Саакашвілі заявив, що працюватиме у Національній раді реформ. Востаннє вона збиралась у 2018 році
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