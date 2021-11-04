Грузія вирішила повернути відкликаного майже рік тому посла в Україну

"Зараз не час, у такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла", - сказав Залкаліані

Грузія найближчим часом поверне свого посла в Київ, який був відкликаний у травні минулого року для консультацій у зв'язку з ситуацією навколо колишнього грузинського президента Михеіла Саакашвілі.

Як повідомив у суботу в ефірі телекомпанії "Руставі-2" міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, рішення про повернення в Київ грузинського посла буде скоро прийнято, зазначає "Інтерфакс-Україна". "Зараз не час, у такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла", - сказав Залкаліані, зазначивши, що Грузія постарається динамічно розвивати відносини з Україною.

"У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава, і діємо виходячи з державних інтересів", - заявив Залкаліані, який вважає, що Україна свого часу з розумінням поставилася до відкликання грузинською стороною посла.

МЗС Грузії відкликав з Києва посла Теймураза Шарашенідзе для консультацій у травні 2020 року в зв'язку з тим, що колишній президент Грузії (2004-2013 рр.) Міхеіл Саакашвілі, який став громадянином України, очолив виконком національної ради реформ України. Тоді Тбілісі заявив, що зробив демарш через призначення засудженої в Грузії особи на публічну посаду в Україні, що не відповідає духу співпраці між двома країнами. Крім того, влада Грузії неодноразово звертала увагу Києва на те, що Саакашвілі постійно втручається у внутрішні справи Грузії.

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