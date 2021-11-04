Грузія вирішила повернути відкликаного майже рік тому посла в Україну
Як повідомив у суботу в ефірі телекомпанії "Руставі-2" міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, рішення про повернення в Київ грузинського посла буде скоро прийнято, зазначає "Інтерфакс-Україна". "Зараз не час, у такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла", - сказав Залкаліані, зазначивши, що Грузія постарається динамічно розвивати відносини з Україною.
"У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава, і діємо виходячи з державних інтересів", - заявив Залкаліані, який вважає, що Україна свого часу з розумінням поставилася до відкликання грузинською стороною посла.
МЗС Грузії відкликав з Києва посла Теймураза Шарашенідзе для консультацій у травні 2020 року в зв'язку з тим, що колишній президент Грузії (2004-2013 рр.) Міхеіл Саакашвілі, який став громадянином України, очолив виконком національної ради реформ України. Тоді Тбілісі заявив, що зробив демарш через призначення засудженої в Грузії особи на публічну посаду в Україні, що не відповідає духу співпраці між двома країнами. Крім того, влада Грузії неодноразово звертала увагу Києва на те, що Саакашвілі постійно втручається у внутрішні справи Грузії.
Читайте також: Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віце-прем'єром України як недружній крок Києва
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі