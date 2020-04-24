Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віце-прем'єром України як недружній крок Києва

Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання

"Ми тісно співпрацюємо в рамках ГУАМ, у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, в рамках ініціативи "Східне партнерство", в рамках міжнародних організацій. Особливо необхідно відзначити взаємодопомогу і зусилля в питаннях конфлікту з Росією і деокупації. У Грузії Україну вважають однією з дружніх країн, а український народ - найближчим", - сказав Шарашенідзе.

Можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ із великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок, вважає посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що Міхеіла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеіла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ... Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.

"Ми бережемо нашу дружбу, і дуже сподіваюся, що, приймаючи рішення, стратегічний партнер врахує ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі та історії його злочинів у минулому, що підтверджується судовими постановами, які набули чинності", - зазначив дипломат.

Водночас посол звернув увагу на те, що з дня відновлення незалежності двох країн відомий не один приклад взаємної підтримки та тісної співпраці між Грузією і Україною. Сьогодні динаміка співробітництва країн дуже висока, і у двосторонніх, і в міжнародних форматах.

"Ми тісно співпрацюємо в рамках ГУАМ, у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, в рамках ініціативи "Східне партнерство", в рамках міжнародних організацій. Особливо необхідно відзначити взаємодопомогу і зусилля в питаннях конфлікту з Росією і деокупації. У Грузії Україну вважають однією з дружніх країн, а український народ - найближчим", - сказав Шарашенідзе.

Він також нагадав про торішній візит президента і прем'єр-міністра Грузії в Україну, в рамках якого було підписано документ про створення грузинсько-української стратегічної ради високого рівня, який поклав основу для інституціоналізації стратегічного партнерства обох країн. Однак посол зазначив, що таке показове співробітництво "не всім подобається",

"Були неодноразові спроби штучно внести розбрат у наші відносини, та, на щастя, вони були безрезультатні", - резюмував він.

Раніше Саакашвілі написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що отримав пропозицію стати віце-прем'єр-міністром з реформ у Кабінеті Міністрів України. "Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з реформ. Я також мав дуже змістовну й корисну розмову з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - написав він.

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