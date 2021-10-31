CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія закликав усіх прихильників опозиції зібратися у Тбілісі у неділю на площі перед парламентом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузинська опозиція скликає прихильників на мітинг у Тбілісі
Це були вибори на тлі тотального насильства… Боротьба не закінчилася вчора і природно ніхто не збирається здаватися, на наше глибоке переконання, жоден громадянин Грузії, дивлячись на все, що сталося вчора, не збирається до цього звикати і збирається боротися
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Руставі-2".
Мелія, який програв на виборах мера Тбілісі кандидату від правлячої партії Касі Каладзе, заявив, що на мітингу буде зроблено заяви про подальші дії опозиційних сил.
"Це були вибори на тлі тотального насильства… Боротьба не закінчилася вчора і природно ніхто не збирається здаватися, на наше глибоке переконання, жоден громадянин Грузії, дивлячись на все, що сталося вчора, не збирається до цього звикати і збирається боротися", - сказав Мелія.
Він закликав жителів Тбілісі прийти на проспект Руставелі о 19:00
Опозиція не визнає результатів виборів і вважає, що вони були сфальсифіковані владою.
Нагадаємо, за даними ЦВК, у другому турі місцевих виборів у Грузії кандидати правлячої партії "Грузинська мрія" перемогли у п'яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах.
За результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.
Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.
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