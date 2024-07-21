Грузинських добровольців, які воювали в Україні викликають на допит – ЗМІ

Їх звинувачують у державному перевороті.

Грузинські добровольці, які воювали в Україні проти росіян, повідомляють про виклики на допит до Служби державної безпеки (СДБ) Грузії.

Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на грузинського бійця Надима Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот та тероризм", — повідомив доброволець з Грузії у соцмережах.

Днем раніше стало відомо, що у Тбіліському міському суді допитали Лашу Чигладзе, активіста грузинського "Антиокупаційного руху". Він також брав участь у бойових діях в Україні. Йому повідомили, що рік тому розпочали слідство у зв'язку з державним переворотом. За словами Чигладзе, йому поставили загальні питання з приводу його поїздки в Україну.

"Вказана справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти росії", — заявив Лаша Ткешеладзе, адвокат Чигладзе.

Провладний телеканал Imedi повідомляв, що він проходить у справі про змову з метою повалення влади.

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