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ПОЛІТИКА

Грузинських добровольців, які воювали в Україні викликають на допит – ЗМІ

21 липня 2024, 13:39
Грузинських добровольців, які воювали в Україні викликають на допит – ЗМІ
Фото: newsgeorgia.ge
Їх звинувачують у державному перевороті.

Грузинські добровольці, які воювали в Україні проти росіян, повідомляють про виклики на допит до Служби державної безпеки (СДБ) Грузії.

Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на грузинського бійця Надима Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот та тероризм", — повідомив доброволець з Грузії у соцмережах.

Днем раніше стало відомо, що у Тбіліському міському суді допитали Лашу Чигладзе, активіста грузинського "Антиокупаційного руху". Він також брав участь у бойових діях в Україні. Йому повідомили, що рік тому розпочали слідство у зв'язку з державним переворотом. За словами Чигладзе, йому поставили загальні питання з приводу його поїздки в Україну.

"Вказана справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти росії", — заявив Лаша Ткешеладзе, адвокат Чигладзе.

Провладний телеканал Imedi повідомляв, що він проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Нагадаємо, що Євросоюз перегляне безвізовий режим з Грузією через закон про "іноагентів"

Грузіядобровольцівійна в Україні

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