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Євросоюз перегляне безвізовий режим з Грузією через закон про "іноагентів"

05 червня 2024, 17:18
Євросоюз перегляне безвізовий режим з Грузією через закон про
Фото: Укрінформ
Посол ЄC в Грузії заявив, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" блок може переглянути безвізовий режим з Тбілісі.

Про це повідомляє Грузия Online.

"Ми домовилися про лібералізацію візового режиму з Грузією, але з певними умовами. І тепер, після ухвалення закону про прозорість іноземного впливу, маємо перевірити, чи ще діють умови лібералізації візового режиму щодо Грузії. Для його призупинення на шість місяців потрібно більше голосів, ніж кваліфікована більшість держав-членів. Голоси не всіх членів, а більшості. І я впевнений, що це буде розглянуто як один з варіантів і країни-члени ухвалять таке рішення", - заявив посол ЄC в Грузії Павел Герчинський. 

Він додав, що що якщо лібералізація візового режиму буде зупинена, постраждають громадяни, тому що вони вже багато років користуються умовами вільного пересування, людям доведеться заплатити високу ціну, а це не є метою Євросоюзу.

Ще на початку травня в Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС.

Все через розгін силовиками мітингу проти закону про іноагентів.

Нагадаємо, що у ніч на середу грузинські спецпризначенці намагалися жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

 

ГрузіяЄвросоюзбезвіз

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