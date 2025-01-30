Грузинський президент роздав ордени посадовцям, які потрапили під санкції

Вони отримали ордени від Кавелашвілі "за особливий внесок у посилення законності та правопорядку"

Обраний провладною партією "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі нагородив орденами Честі працівників міністерства внутрішніх справ, які потрапили під санкції країн ЄС через жорстке придушення мітингів.

Про це повідомляє портал Interpressnews.

Чиновники МВС отримали ордени від Кавелашвілі "за особливий внесок у посилення законності та правопорядку".

Серед нагороджених - глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі, його заступники Шалва Бедоїдзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі і Йосип Челідзе.

Крім того, ордени отримали директор Департаменту кримінальної поліції Темур Купатадзе, директор Департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе, директор Тбіліського департаменту поліції Сулхан Тамазашвілі, директор Департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі, заступники директора того самого департаменту – Мілері Лагазаурі та Мірза Керзевадзе.

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав керівництво поліції з отриманням нагород і висловив їм подяку за службу.

Днями Євросоюз офіційно зупинив безвіз для грузинських дипломатів і посадовців.

Ще раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі".

За його словами, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".